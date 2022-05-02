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Seydişehir'de bayramlaşma programı düzenlendi

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Seydişehir'de bayramlaşma programı düzenlendi

Seydişehir'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Seydişehir'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Kaymakamlıkta düzenlenen programda Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, protokol üyeleriyle bayramlaştı.

Pişkin, bayramların insanları bir araya getiren değerler olduğunu söyledi.

Tutal ise birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde bir bayram geçirilmesi dileğinde bulundu.

Bayramlaşma programına ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Ramazan Bayramı, Mehmet Tutal, Deniz Pişkin, Seydişehir, Güncel, Haberler

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