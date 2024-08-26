Seydişehir'de Baba Çocuk Kampı Düzenlendi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde belediyenin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen baba çocuk kampı sona erdi.

Seydişehir Beleyesi tarafından gerçekleştirilen Kuğulu Tabiat Parkı'ndaki bir günlük etkinlikte bir araya gelen baba ve çocukları, hazırlanan program dahilinde kamp ateşi yaktı, çocuk oyunları oynadı, macera parkurunda mücadele etti, Ferzene Mağarası'na doğa yürüyüşü yaptı, açık havada sinema izledi, doğada yıldızla yön bulma eğitimi aldı.

Kamp alanında babalar ve çocuklarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, etkinliğe 51 baba ve 62 çocuğunun katıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklar ve babaları, birlikte hareket etmelerini, birbirine olan sevgi bağlarının güçlenmesini sağlamak amacıyla onlar için unutulmayacak bir kamp gerçekleştirdik. İlçemizin gelişmesi ve güzelleşmesi yönünde yaptığımız yatırımların ve çalışmaların yanında sosyal belediyeciliğe de büyük önem veriyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız ve özel çocuklarımıza yönelik ortaya koyduğumuz sosyal projeler hem bizleri hem de ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızı mutlu ve memnun etmektedir. Bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz."