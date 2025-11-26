Haberler

Seydişehir'de Avcı Eğitim Kursu Düzenlendi

Seydişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile Seydişehir İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Avcı Eğitim Kursu, avcılara av hayvanları, güvenlik, araç-gereçler ve sürdürülebilir avcılık gibi konuları öğretiyor.

Seydişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile Seydişehir İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Avcı Eğitim Kursu düzenlendi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği Seydişehirli avcılara eğitim verildi.

Seydişehir Milli Parklar Şefi Elif Önder koordinesinde açılan Avcı Eğitimi kursunda av hayvanları, avlaklar ve avlanma yöntemleri, avda güvenlik, avda kullanılan araç-gereçler, temel harita okuma becerisi ve kampçılık kuralları, avına izin verilen ve koruma altına alınan hayvan türleri, avcılığın tarihi felsefesi, özü, avcılıkta ahlaki değerler, sürdürülebilir avcılık, ilk yardım bilgisi, avcılığın temel kuralları ve av turizmi kapsamında avlanılabilen yaban hayvanları konuları ele alındı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
