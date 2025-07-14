Seydişehir'de Anız Yangını: 3 Evde Hasar ve Arı Kovanları Yandı

Seydişehir'de Anız Yangını: 3 Evde Hasar ve Arı Kovanları Yandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir anız yangını, 3 evin deposunda hasara ve tarlada bulunan arı kovanlarının yanmasına neden oldu. Yangın, topladığı kuru otları yakmak isteyen bir kişinin kontrolü kaybetmesi sonucu başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşanan anız yangınında 3 evin deposunda hasar meydana geldi, tarlada bulunan arı kovanları da yandı.

Ulukapı Mahallesinde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi topladığı kuru otları yakmak istediği sırada alevler kontrolden çıktı.

Yangın, bahçelere ve anızlara sıçradı. Dumanları gören vatandaşların durumu ihbar etmesi üzere olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Seydişehir Belediyesine ait iş makinası sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol alınarak söndürüldü.

Yangında 3 evin odunluk olarak kullanılan deposu ile tarlada bulunan arı kovanları yandı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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