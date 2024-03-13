Seydişehir'de Ailenin Koruması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı

Seydişehir'de Ailenin Koruması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Cevdet Bakkal başkanlığında Seyit Harun Maarif Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi tarafından 2024 yılı faaliyet planı sunularak, yapılması gereken çalışmalarla ilgili olarak istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve ilgili kurumların 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yürüttüğü çalışmalar da değerlendirildi.