Seydişehir'de Aile ve Çocuklara Yönelik Sosyal Destek Projesi Başlatıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Aile ve Çocuklara Yönelik Sosyal Destek Mekanizmalarının Güçlendirilmesi" projesi hayata geçirilecek.

Seydişehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje, 2025 Yılı Sosyal Kalkınma ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Teknik Destek Programı kapsamında Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından hibe desteği almaya hak kazandı.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, aile bütünlüğünün korunmasını amaçlayan çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Projeyle ilçede aile danışmanlığı ve sosyal hizmet alanında çalışan kurumların kapasitesi artırılacağını belirten Ustaoğlu, boşanma sürecindeki aile bireyleri ve çocuklara yönelik destek hizmetlerinin de geliştirileceğini aktardı.

Konuşmaların ardından proje sözleşmesi, Ustaoğlu ve MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı tarafından imzalandı.

Seydişehir'de mantar avcılığı eğitimi

Seydişehir Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen "Seydişehir'de Toplum Temelli Turizm Mikoturizm'in Araştırılması ve Tanıtımı" projesi kapsamında mantar avcılığı eğitimleri başladı.

Mevlana Maarif Merkezi'nde, Selçuk Üniversitesi Mantar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nden akademisyenler tarafından verilen eğitimlerde mantar toplayıcılığıyla ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler yapılıyor.

Bölgede yetişen yenilebilir mantar türlerinin tanınması, mantar tüketim şekilleri, zehirli ve zehirsiz mantarların ayırt edilmesi, doğru toplama teknikleri, mantar yetiştiriciliği konuların işlendiği eğitimler, haziran sonuna kadar devam edecek.