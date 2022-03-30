Seydişehir'de 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Halk Kütüphanesi'nden en çok kitap okuyanlara ödül verildi.

Seydişehir İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda, 2021'de "en çok kitap okuyanlar" Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından ödüllendirildi.

Pişkin, burada yaptığı konuşmada, kitap okuma alışkanlığının erken yaşlarda kazanılmasının önemli olduğunu söyledi.

Okumanın insanın kişisel gelişimini sağlayan önemli etkenlerden biri olduğunu belirten Pişkin, "58.Kütüphaneler Haftası münasebeti ile Seydişehir İlçe Halk Kütüphanemizden en çok kitap okuyan 5 kişiyi ödüllendirdik. Kendilerine herkese örnek olmasını dilediğimiz bu güzel davranışları ve alışkanlıkları için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bende İlçe Halk Kütüphanemize üye oldum ve ilk ödünç kitabımı aldım." ifadelerini kullandı.

Okul öncesi kategorisinde 51 kitap okuyan Esila Yıldırım, çocuk kategorisinde 111 kitap okuyan Ali Mert Şenarslan, genç kategorisinde 54 kitap okuyan Ayşe Mine Kapar, yetişkin kategorisinde 61 kitap okuyan Şeyma Karakuş ve 65 üstü kategorisinde 15 kitap okuyan Şahika Suluçay'a ödülleri verildi.

Törene Kaymakam Pişkin'in yanı sıra, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Birol Yılmaz ve ödül alanlar ile aileleri katıldı.