Üye Girişi
Haberler

Seydişehir'de 4 Katlı Binanın Zemin Katında Çökme Meydana Geldi

Seydişehir'de 4 Katlı Binanın Zemin Katında Çökme Meydana Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yer alan 4 katlı bir binanın zemin katındaki dairede kısmi çökme olayı yaşandı. Ekipler, daire sahibini ve iki çocuğunu tahliye ederek güvenlik önlemleri aldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 4 katlı binanın zemin katındaki dairede kısmi çökme meydana geldi.

Pınarbaşı Mahallesi 153535. Sokak'ta, Ayşe T'nin oturduğu dairenin mutfağı, bodrum kata çöktü.

İhbar üzere adrese polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, daire sahibini ve iki çocuğunu, ardından da binada diğer yaşayanları tahliye etti.

Bina, Seydişehir Belediyesi zabıta ekiplerince tedbir amaçlı mühürlendi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
AK Parti kurmaylarına göre Erdoğan'ın 3. kez aday olabilmesinin tek bir yolu var

Erdoğan yeniden aday olabilecek mi? AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var

 Bomba iddia: Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Turnike programı yayından kaldırıldı

Gözaltı sonrası Mehmet Ali Erbil'e ilk darbe kanal yönetiminden geldi

 Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5'i de üst üste yatıyordu

Annenin feryadına koşan komşuları gördüğü kahreden manzarayı anlattı
Kıyma yerine sakatat kullandığı iddia edilen 129 yıllık börekçiden açıklama var

Tepkilerin odağındaki 129 yıllık meşhur börekçiden açıklama var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Elif Karlı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Elif Karlı kaç yaşında, nereli? Elif Karlı biyografisi! Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 12 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı? İBRAHİM YILMAZ KİMDİR, ne iş yapıyor ve kaç yaşında? Yasa dışı bahis olayında İbrahim Yılmaz'ın son durumu! İbrahim Yılmaz tutuklandı mı, suçu ne? İbrahim Yılmaz neden tutuklandı? İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 Kasım İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Ayedaş- Bedaş elektrik kesintisi sorgulama! Turnike programı yayından kaldırıldı mı? Mehmet Ali Erbil Turnike neden yok, kalktı mı? 13 Kasım Çarşamba Samsun hava durumu | Samsun'da hava nasıl olacak? Samsun günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İzmir su kesintisi sorgulama! İZSU 12 Kasım Çeşme, Karşıyaka, Ödemiş, Kınık'ta sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi sorgulama! 12 Kasım Gemlik, Nilüfer'de sular ne zaman gelecek? BUSKİ su kesintisi olan yerler BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Kasım Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.