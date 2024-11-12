Seydişehir'de 4 Katlı Binanın Zemin Katında Çökme Meydana Geldi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 4 katlı binanın zemin katındaki dairede kısmi çökme meydana geldi.

Pınarbaşı Mahallesi 153535. Sokak'ta, Ayşe T'nin oturduğu dairenin mutfağı, bodrum kata çöktü.

İhbar üzere adrese polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, daire sahibini ve iki çocuğunu, ardından da binada diğer yaşayanları tahliye etti.

Bina, Seydişehir Belediyesi zabıta ekiplerince tedbir amaçlı mühürlendi.