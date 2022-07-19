Seydişehir'de 371 araç trafikten men edildi

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Düzenleme Büro Amirliği ekiplerince, kentte yapılan denetimlerde 372 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, yaptığı açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar yapılan denetimlerde kontrol ettikleri 11 bin 336 araçtan 4 bin 326'sına 2 milyon 376 bin 602 lira idari para cezası kesildiğini belirtti.

Denetimlerde 38 araç sürücüsünde ehliyetlerine el konulduğunu aktaran Arıcı, şunları kaydetti:

"Bölgemizde 55 yaralamalı, 45 maddi hasarlı olmak üzere toplam 100 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda 101 kişi yaralanmıştır. Motosiklet denetimlerinde kontrol edilen 274 araçtan ise 74'ü trafikten men edilmiştir. Yüksek sesle müzik dinleyen, modifiye, lastik kaydırma ve drift yapan 952 araca da 845 bin 376 bin lira ceza uygulanmıştır."

Arıcı, güvenli trafik bilincinin önemine dikkat çekerek ilçedeki trafik denetimlerinin artarak devam edeceğini ifade etti.???????