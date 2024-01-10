Seydişehir'de 3 katlı apartmanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti
Mustafa Uslu (63) Hacıseyitali Mahallesi'ndeki 3 katlı evin çatısında bulunan güneş enerjisinin antifrizini değiştirmek isterken dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Uslu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uslu, müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Seydişehir'de 3 katlı apartmanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.
Mustafa Uslu (63) Hacıseyitali Mahallesi'ndeki 3 katlı evin çatısında bulunan güneş enerjisinin antifrizini değiştirmek isterken dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Uslu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Uslu, müdahaleye karşın kurtarılamadı.