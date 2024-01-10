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Seydişehir'de 3 katlı apartmanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti

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Mustafa Uslu (63) Hacıseyitali Mahallesi'ndeki 3 katlı evin çatısında bulunan güneş enerjisinin antifrizini değiştirmek isterken dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Uslu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uslu, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Seydişehir'de 3 katlı apartmanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Uslu (63) Hacıseyitali Mahallesi'ndeki 3 katlı evin çatısında bulunan güneş enerjisinin antifrizini değiştirmek isterken dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Uslu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uslu, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Uslu Ölüm Kaza Yaşam Güncel Haberler

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