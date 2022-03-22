Seydişehir'de 3 bin karaçam ve sedir fidanı dağıtıldı - Haberler

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Seydişehir'de 3 bin karaçam ve sedir fidanı dağıtıldı

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Seydişehir'de 3 bin karaçam ve sedir fidanı dağıtıldı

Konya Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile Seydişehir ve Aladağ Orman İşletme Şefliği, vatandaşlara fidan dağıttı.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile Seydişehir ve Aladağ Orman İşletme Şefliği, vatandaşlara fidan dağıttı.

Seydişehir Orman İşletme Şefi Fatih Ünal, Milli İrade Meydanı ve Seydişehir Orman İşletme Şefliği önünde 21 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 3 bin karaçam ve sedir fidanını vatandaşlara dağıttıklarını belirtti.

Fidanların toprakla buluşmasını sağlayarak sağlıklı nefes almayı hedeflediklerini dile getiren ???????Ünal, duyarlıkları ve doğaya olan sevgilerinden dolayı Seydişehir halkına teşekkür etti. ???????

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Orman Bölge Müdürlüğü, Fatih Ünal, Seydişehir, Konya, Güncel, Haberler

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