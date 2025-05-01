Seydişehir'de '2025 Aile Yılı' Kapsamında Sağlık ve Kanser Taraması
Seydişehir'de '2025 Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında Sosyal Hizmet Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle, ailelerin sağlık durumları ve sosyal ihtiyaçları değerlendirildi.
Seydişehir ilçesinde "2025 Aile Yılı" kapsamında sahada sağlık ve kanser taraması yapıldı.
Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle, ilçede ziyaretler gerçekleştirildi.
Ailelerin sosyal, ekonomik ve psikolojik durumları da değerlendirilerek ihtiyaçları tespit edildi.
Görüşmeler sonunda, desteklenmesi gerekenler, uygun sosyal hizmet modelleri belirlenerek yönlendirme yapıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel