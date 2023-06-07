Seydişehir'de 2 trafik kazası: 3 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlk kaza Karabulak Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Ö. idaresindeki 06 BHH 265 plakalı Fiat otomobil ile aynı yönde seyir halindeki Ercan K. idaresindeki Opel marka 80 ACE 159 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Fadime K. ve Nuriye Ö. yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer kaza ise, Marangozlar Sanayii içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Ö. idaresindeki 42 AOB 515 plakalı hafif ticari araç ile Halil L. idaresindeki 42 ZR 223 plakalı Ford marka pikap çarpıştı. Kazada Şerife Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralının ambulansa alındığı sırada sağlık görevlisinin yaralıyla ilgilenmesi gerektiği yerde çekim yapan gazeteciye çekim yapmasını engellemeye çalışması dikkat çekti. Yaralı kadın, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA