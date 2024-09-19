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Seydişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü Kutlamaları

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Seydişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, çelenk sunumunun ardından şehitlikler ziyaret edildi. Kaymakam Cevdet Bakkal ve Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek, gazilerin ülke için taşıdığı önemi vurguladı. Başkan Ustaoğlu, gazilerin her zaman yanında olacaklarını belirtirken, dernek başkanı Yakup Söğüt de destekleri için teşekkür etti.

Seydişehir'19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Çelenk sunum töreninin ardından şehitlikler ziyaret edildi.

Kaymakam Cevdet Bakkal ve Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Millet Bahçesinde düzenlenen yemekte şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

Gazilerin her zaman övünç kaynağı olduğunu kaydeden Kaymakam Cevdet Bakkal, "Gazilerimiz, bizler için müstesna yeri olan önemli değerlerimizdir. Hangi koşul altında olursa olsun, canını bile vermekten geri durmayan gazilerimiz, ülkemizin yaşayan kahramanlarıdır. Vatanın bölünmez bütünlüğünün korunması uğruna canı pahasına mücadele eden siz kıymetli gazilerimizin gaziler gününü kutluyorum." dedi.

Belediye Başkanı Ustaoğlu da gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Yakup Söğüt, kendilerini her yıl hatırlayan ve her zaman yanlarında olan Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Kaymakam Cevdet Bakkal'a teşekkür etti.???????

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

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