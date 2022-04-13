Seydişehir'de 10 noktaya mobil atık getirme merkezi yerleştirildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşüm atıklarını ekonomiye kazandırmak için çalışmalarına devam eden Seydişehir Belediyesi, 10 mobil atık getirme merkezini ilçenin farklı noktalarına yerleştirdi.

İlçe merkezinde farklı mahallelerde konumlandırılan mobil atık getirme merkezlerinde kağıt, karton, kitap, gazete, cam, plastik, metal atık, pil gibi geri dönüşüm atıkları amacına uygun şekilde toplanabilecek.

Ayrıca ilçede 25 eczaneye atık ilaç toplama kumbarası ile 10 noktaya evsel atık kumbarası da konuldu.