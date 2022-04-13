Seydişehir'de 10 noktaya mobil atık getirme merkezi yerleştirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seydişehir'de 10 noktaya mobil atık getirme merkezi yerleştirildi

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
Seydişehir'de 10 noktaya mobil atık getirme merkezi yerleştirildi

Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşüm atıklarını ekonomiye kazandırmak için çalışmalarına devam eden Seydişehir Belediyesi, 10 mobil atık getirme merkezini ilçenin farklı noktalarına yerleştirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşüm atıklarını ekonomiye kazandırmak için çalışmalarına devam eden Seydişehir Belediyesi, 10 mobil atık getirme merkezini ilçenin farklı noktalarına yerleştirdi.

İlçe merkezinde farklı mahallelerde konumlandırılan mobil atık getirme merkezlerinde kağıt, karton, kitap, gazete, cam, plastik, metal atık, pil gibi geri dönüşüm atıkları amacına uygun şekilde toplanabilecek.

Ayrıca ilçede 25 eczaneye atık ilaç toplama kumbarası ile 10 noktaya evsel atık kumbarası da konuldu.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir Belediyesi, geri dönüşüm, Hisarcık, Kitap, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title