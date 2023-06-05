Seydişehir'de 1 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde mantar zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde mantar zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tol Mahallesi'nde oturan Nevin Candan, mide bulantısı şikayetleriyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Candan, kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel