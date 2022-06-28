Seydişehir Belediyesinden Kastamonu'ya destek ekibi gönderildi - Haberler

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Seydişehir Belediyesinden Kastamonu'ya destek ekibi gönderildi

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Seydişehir Belediyesinden Kastamonu'ya destek ekibi gönderildi

Seydişehir Belediyesi, aşırı yağışların yol açtığı taşkın ve sellerden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki çalışmalara destek olmak amacıyla ekip gönderdi.

Seydişehir Belediyesi, aşırı yağışların yol açtığı taşkın ve sellerden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki çalışmalara destek olmak amacıyla ekip gönderdi.

Belediyenin İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğüne bağlı 6 kişilik ekip, Konya AFAD İl Müdürlüğü ile Bozkurt ilçesine ulaşarak çalışmalara başladı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, "Medeniyetimizin özünde yer alan yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla Kastamonu halkının acılarını paylaşıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."ifadesini kullandı.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

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