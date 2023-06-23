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Seydişehir Belediyesi Personeline Bayram İkramiyesi Müjdesi

Seydişehir Belediyesi Personeline Bayram İkramiyesi Müjdesi

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Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Kurban Bayramı öncesinde Seydişehir Belediyesi Personel Anonim Şirketi'ndeki 241 personele bayram ikramiyesi vereceklerini açıkladı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, personele bayram ikramiyesi müjdesi verdi.

Tutal, yaptığı yazılı açıklamada, çalışma arkadaşlarına Kurban Bayramı öncesinde Seydişehir Belediyesi Personel Anonim Şirketindeki 241 personele bayram ikramiyesi vereceklerini belirtti.

Mesai arkadaşlarının bayramını tebrik eden Tutal, şunları kaydetti:

"Seydişehir'imizde yapılan her çalışmada alın terleri ve emekleri bulunan mesai arkadaşlarımızın çalışma şartlarını her zaman en iyi seviyeye getirmek için gayret ediyoruz. Kurban Bayramı dolayısıyla arkadaşlarımıza çifte bayram sevinci yaşatmak için net 1500 lira ikramiyelerini hesaplarına yatırmaya başladık."

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Kurban Bayramı Mehmet Tutal Güncel Haberler

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