Seydişehir Belediyesi çalışanları bayramlaştı

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Makina Bakım, Onarım ve İkmal Müdürlüğüne bağlı temizlik işleri biriminde bayram mesaisi yapan personelin bayramını kutladı.

Tutal, Makine Parkı'nda bir araya geldiği belediye çalışanlarına, özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Bayramların, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı müstesna günler olduğunu dile getiren Tutal, "Seydişehir'imiz için yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Sizler bizim vatandaşlarımıza bakan yüzümüz, aynamızsınız. İş birliği, dayanışma, kardeşlik, dostluk, huzurlu bir mesai anlayışı ile bugüne kadar önemli çalışmalar yürüttünüz. Hemşehrilerimize hizmet noktasında hep birlikte çalışıyoruz. Bunu da en iyi şekilde yaptığınıza inanıyorum. Merkez ve kırsal mahallelerimizin her noktasında sizlerin emeği var. Sizlere tekrar teşekkür ediyor, bayramınızın mübarek olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Tutal, çalışma arkadaşlarına baklava ikram etti.