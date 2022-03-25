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Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, yaşlıları evlerinde ziyaret etti

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, yaşlıları evlerinde ziyaret etti

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Görme engelli ve yaşlılık nedeniyle çeşitli rahatsızlıkları bulunan Mehmet Ali Erdoğan (94) ile Döndü Erdoğan'ı (87) ziyaret eden Başkan Tutal, acil şifalar dileğinde bulundu.

Mehmet Ali Erdoğan ile sohbet eden Başkan Tutal, oğlu ve gelini Ali-Emine Erdoğa'dan anne ve babasının rahatsızlığı konusunda bilgi aldı.

Babasının uzun yıllar önce esnaflık yaptığını kaydeden Ali Erdoğan, anne ve babasının yaşlılığa bağlı olarak çeşitli rahatsızlıkları olduğunu, kardeşleri ve kendisi tarafından ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

Yaşlıların milletin onuru olduğunu ifade eden Tutal yaşlıların en iyi tedavi yolunun ilgi ve şefkat olduğunu söyledi.

Büyüklerimizin varlığının, bağlı olduğu ailenin temel taşı olduğunu ifade eden Tutal, " Çocuklarımıza, büyüklerimize sevgi ve saygıyı çok iyi anlatıp, aradaki bağları daha da sağlamlaştırmalıyız. Büyüklerine sahip çıkan toplumlar, medeniyete ulaşmış toplumlardır. Ömrünün büyük bir kısmında topluma ve ülkesine hizmet vermiş olan büyüklerimizi, yaşlandıkları dönemde memnun etmek gurur vericidir. Biz şu an buradaysak sizlerin duası sayesinde buradayız, dualarınızı bizden eksik etmeyin." şeklinde konuştu.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

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