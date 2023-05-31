Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, ilçede askere gidecek gençlerle bir araya geldi

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Haziran ayı celbinde vatani görevlerine giderecek asker adaylarıyla bir araya geldi. Tutal, asker adaylarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, onları tebrik etti.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Haziran ayı celbinde vatani görevlerine giderecek asker adaylarıyla bir araya geldi.

Tutal, Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen programda, vatani görevlerini yerine getirecek asker adaylarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her şeyin gönüllülük esasına göre yapıldığını aktaran Tutal, şunları kaydetti:

"Her ne kadar askerlik zorunlu bir görev olarak görülse de sizlerin gözlerine baktığım zaman, sizlerin eğlence ile gülerek, oynayarak hazırlık yaptığınızı görüyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde bu zorlu ve mukaddes görevi yapacak ne bir millet vardır, nede böyle bir milletin evlatları vardır. Ancak bunu geçmişte bizler yaptık.Bu günde sizler yapıyorsunuz. Bundan dolayı sevgili gençler sizi kutluyoruz, tebrik ediyoruz."

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yahya İsa Koca ve asker adayları katıldı.