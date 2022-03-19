Seydişehir-Antalya kara yolu çekici türü araçlara kapatıldı

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın bazı kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle Seydişehir- Antalya kara yolu, çekici türü araçların geçişine kapatıldı.

Trafik ekipleri, uygulama noktalarında denetimlerini sürdürürken, Karayolları ekipleri de yolların güvenliğini sağlama çalışmalarına devam ediyor.