Seydişehir 5. Kitap Günü Etkinliği Başladı

Seydişehir 5. Kitap Günü Etkinliği Başladı
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Seydişehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen 5. Kitap Gününün açılışı yapıldı. 40'tan fazla yazar ve 20'den fazla yayınevinin katıldığı etkinlik, 19-24 Mayıs tarihleri arasında kitapseverleri bekliyor.

Seydişehir 5. Kitap Gününün açılışı yapıldı.

Seydişehir Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe 40'ın üzerinde yazar, 20'den fazla yayınevi ve binlerce kitap okurlarını bekliyor.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, 19-24 Mayıs'ta düzenlenen etkinliğin açılışını yapmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Seydişehirli kitapseverleri birbirinden değerli yazarlarla buluşturduklarını anlatan Ustaoğlu, "Beşincisini düzenlediğimiz kitap günlerimize katılan sanatçılarımız, yayınevleri ve hemşerilerimiz hepiniz hoşgeldiniz. Okuryazar oranı açısından Türkiye'de en yüksek orana sahip ilçelerden birinde belediye başkanlığı yapmaktan onur duyuyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Ustaoğlu ve ilçe protokolü açılışı gerçekleştirdi.???????

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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