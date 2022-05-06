Seydişehir 3. Kitap günleri kapılarını açtı

Seydişehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Seydişehir 3. Kitap Günleri başladı.

35 yazarın katıldığı ve binlerce kitabın yer aldığı Seydişehir Belediyesi 3. Kitap Günleri, 6 -15 Mayıs tarihleri arasında Milli İrade Meydanı'nda kitapseverleri ağırlayacak.

Kitapseverler ve yayınevlerini buluşturan etkinliğin açılışında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Seydişehir'imizdeki tüm gençlerimizin ve hemşehrilerimizin daha fazla kitap okuma alışkanlığı kazanması, sevdikleri yazarlarla bir araya gelerek kitaplar üzerine söyleşilere ve konferanslara katılması amacıyla düzenlediğimiz kitap günlerimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin de, "Toplumumuz artık ne yazık ki okumayan bir toplum olma yolunda ilerliyor. Eskiden yokluk vardı insanlar okuyacak mecmua bulamazdı. Şimdi ise bolluk var insanlar da okuyacak gayret heves yok. İnsanlar artık sosyal medya, dijital dünya ve cep telefonları ile okuma alışkanlığı kayboldu. Okumak bir toplumun muasır medeniyetler yolunda ilerlemesinde en önemli motor en önemli saç ayağıdır. Bu anlamda düzenlenen kitap günleri büyük bir önem taşıyor. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Pişkin ve Başkan Tutal beraberinde ilçe protokolü üyeleriyle açılışı gerçekleştirilen kitap fuarının yer aldığı etkinlik alanında stantları ziyaret ederek, kitapları inceledi.

Öte yandan etkinliğe katılan Meddah Osman Bozdemir de sunum ve anlatımlarıyla gençlerle alanda geleneksel çocuk oyunları oynadı. Seydişehirli yazarlar Tayyar Yıldırım ve Nuh Derya Kaplan da okuyucularıyla buluştu.

Kitap Günleri açılış programına Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, ilçe protokol üyeleri, öğrenciler, vatandaşlar katıldı.