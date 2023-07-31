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Seydikemer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İhtiyaç Sahiplerine Ulaşmak İçin Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çalışmalarına devam eden Seydikemer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için mahalle ziyaretlerinde hız kesmiyor. Vakıf, muhtarlar ve din görevlileri ile birlikte mahalle mahalle gezen ekipler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerini tespit ederek yardımcı oluyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çalışmalarına devam eden Seydikemer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için mahalle ziyaretlerinde hız kesmiyor.

Seydikemer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahip vatandaşlara ulaşılması hedefiyle başlattığı ve ilçenin 65 mahallesini içine alan ziyaret programlarına devam ediyor. Bu çerçevede muhtarlar ve din görevlileri ile birlikte mahalle mahalle gezen ekipler ihtiyaç sahipleri vatandaşları tespit ederek yardımcı oluyor. Sosyal Devlet şuuruyla düzenlenen programda vatandaş ziyaretleri yapılırken, programa Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker de katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Seydikemer Muğla Güncel Haberler

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