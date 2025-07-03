Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
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Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Anadolu Ajansı ve yerel medya temsilcilerini makamında ağırlayarak ilçenin tanıtımına yönelik iş birliği yapacaklarını açıkladı.

Seydikemer Kaymakamlığına atanan Mustafa Dilekli'yi Anadolu Ajansı muhabiri Ali Rıza Akkır, diğer ajansların temsilcileri ve yerel medya mensupları ziyaret etti.

Basın mensurlarını makamında ağırlayan Kaymakam Dilekli, yaptığı açıklamada, Muğla'nın yüz ölçümü bakımından en büyük ilçesinin Seydikemer olduğunu söyledi.

Kentin tarihi, turistik ve doğal alanlarıyla ön plana çıktığını dile getiren Dilekli, "İlçemizin ulusal ve uluslararası tanıtımı için basın mensuplarıyla güzel çalışmalar yapacağız." dedi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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