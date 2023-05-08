SEYDİKEMER DEVLET HASTANESİ HASTA KABULÜNE BAŞLADI

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesine yaptırılan 150 yatak kapasiteli Seydikemer Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı. Hastanede, akıllı bina teknolojisi kullanıldığı belirtildi. Yapımına 3 yıl önce başlanan Seydikemer Devlet Hastanesi tamamlanıp, hasta kabulüne başladı. 35 bin metrekarelik kapalı alana sahip hastanede, 36 tek, 22 çift yataklı oda, 31 poliklinik, 4 ameliyathane,15 yataklı yoğun bakım,1 ataklı diyaliz ünitesi, 4 doğum salonu bulunduğu belirtildi. 191 deprem izolatörlü modern hastanenin 20 bin nüfusa hizmet edeceği, yaz aylarında bu sayının 400 bine kadar çıkacak şekilde planlandığı belirtildi.

Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, hasta kabulüne başlayan hastaneyi ziyaret etti. Ziyarette Seydikemer Devlet Hastanesi Başhekim Vekili ve İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Deveci, hastaneyle ilgili bilgiler verip, en modern teknolojiyle yapıldığını belirtti.

'191 DEPREM İZOLATÖRÜ KULLANILDI'

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Hastanemizin inşaatına, 90 milyon TL ihale bedeli ile 2020 yılında başlanmıştı. Hizmete girmesiyle birlikte, Fethiye Devlet Hastanesi'nin yükününü büyük ölçüde azaltacaktır. Modern mimarisi ile son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılmıştır. Konforlu hasta ve muayene odaları ile hizmet verecektir. Akıllı bina teknolojisi ve dijital hastane standartlarına uygun alt yapıya sahiptir. Olası depremlerde, betonarme taşıyıcı sisteme sahip yapının sismik yalıtım sistemini oluşturacak 191 deprem izolatörlü bir hastanedir dedi.(DHA)