Muğla'nın Seydikemer ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yılın son gününde etkili olan kar yağışı, bazı sürücüleri zor durumda bıraktı. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi. İlçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Fethiye-Antalya kara yolunun 1300 rakımlı Karabel mevkisinde sabah saatlerinde etkisini artıran kar, kar lastiği bulunmayan bazı sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için yolda kar küreme çalışması yaptı.

İlçeye bağlı Seki, Dont, Yayla Ceylan Temel, Bekçiler, Doğanlar mahalleleri de kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.

