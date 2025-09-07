Haberler

Seydikemer'de Uçurumdan Yuvarlanan Otomobilde İki Can Aldı

Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada, uçurumdan yuvarlanan otomobildeki bir anne ve 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti; üç çocuk yaralandı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobildeki Songül Karcı Gergin ve 2 yaşındaki oğlu Talha Taha hayatını kaybetti. Kazada, 3'ü çocuk, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Serpil Karcı'nın kontrolünü yitirdiği 48 M 0806 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobilden fırladığı belirlenen Songül Karcı Gergin ile oğlu Talha Taha'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Serpil Karcı ile Songül Karcı Gergin'in yaralanan 3 çocuğu ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
