Muğla'da sobanın parlaması sonucu yaşamını yitiren 11 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sobanın parlaması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Ceylin Öztürk, hastanede iki günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Cenazesi, ailesi ve yakınlarının katıldığı bir törenle defnedildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, sobanın parlaması nedeniyle ağır yaralandığı hastanede iki günlük yaşam mücadelesini kaybeden 11 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Ceylin Öztürk'ün cenazesi, Yayla Ceylan Mahallesi'ndeki Tahtalı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze törenine, Öztürk'ün ailesi, yakınlarının yanı sıra Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ve çok sayıda kişi katıldı.

Yayla Ceylan Mahallesi'nde önceki gün evinde kapağını açtığı soba parlaması sonucu yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Ceylin Öztürk, Antalya Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Ağır yanıkları bulunan Öztürk, iki gün süren müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
