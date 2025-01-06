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Seydikemer'de Sahipsiz Hayvanlara Kış Destek

Seydikemer'de Sahipsiz Hayvanlara Kış Destek
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, olumsuz hava koşullarından etkilenen sahipsiz hayvanlar için mama dağıtımı yapılıyor. Belediye ekipleri, soğuk günlerde aç kalmamaları için yüksek rakımlı mahallelerde düzenli besleme çalışmalarına devam ediyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinin yüksek rakımlı mahallelerine, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanlar için mama konuluyor.

Seydikemer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar ve buzlanma nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan hayvanlar için çalışma başlattı.

Ekipler, soğuk havaların etkisini artırdığı günlerde sahipsiz hayvanlarının aç kalmaması için belirli noktalara mama bırakıyor.

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, sahipsiz hayvanlarının aç kalmaması için ekiplerin yüksek rakımlı mahallelerde belirli periyotlarla besleme yapacağını söyledi.

Uygulamanın tüm ilçe genelinde sürdürüldüğünü belirten Akdenizli, "Çalışma sadece karlı günlerde değil yıl boyunca devam ediyor. Karın yoğun olduğu günlerde ise ekiplerimiz daha fazla mesai yaparak sokak hayvanlarını besliyor." dedi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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