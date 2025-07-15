Seydikemer'de Otobüs Yayaya Çarptı, Yaşamını Yitirdi

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir yolcu otobüsünün çarptığı 77 yaşındaki yayaya sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otobüsün çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Ö.A. idaresindeki 60 AJ 111 plakalı yolcu otobüsü, Antalya-Fethiye kara yolu Sarıyer Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Ç'ye (77) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Mustafa Ç, kaldırıldığı Seydikemer Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
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