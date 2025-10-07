Haberler

Seydikemer'de Komşusunu Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde komşusunu av tüfeğiyle öldüren Bayram A., mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 28 Eylül 2024'te gerçekleşmişti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde komşusunu av tüfeğiyle öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Bayram A. müşteki yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanığın dinlenmesinin ardından son sözü sorulan Bayram A. "Öldürme amacıyla değil havaya ateş etmek istedim. Öldürme kastım olsa birkaç kez ateş ederdim. Böyle bir olay yaşadığım için çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyetince sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Olay

Kadıköy Mahallesi'nde 28 Eylül 2024'te, Bayram A. (63) ile komşusu Cengiz Çetin (45) arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Bayram A'nın av tüfeğiyle ateş açtığı Çetin, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Bayram A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

Sabah gözaltına alınan eski AK Partili vekil tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın deneyimli yıldızını gözden çıkardı

Sergen Yalçın, takımın deneyimli yıldızını gözden çıkardı
Metroya valizle binenlerden ilave ücret alınacak

Metroya valizle binenlerden ek ücret alınacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.