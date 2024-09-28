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Seydikemer'de Komşular Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü

Seydikemer'de Komşular Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, iki komşu arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşerek bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi, hayatını kaybetti.

Kadıköy Mahallesi'nde Bayram A. (62) ile komşusu Cengiz Çetin (45) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram A. av tüfeğiyle, komşusu Çetin'e ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel

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