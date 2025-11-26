Seydikemer'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık yürüyüşü ve eğitim programı düzenlendi. Yürüyüş ve eğitim programına çok sayıda katılımcı iştirak etti.
Kaymakamlık binası önünde başlayan yürüyüş, Eşen Çayı kenarındaki yürüyüş bandından sonra başladığı noktada son buldu.
Farkındalık yürüyüşünün ardından düzenlenen eğitim programında, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar, destek mekanizmaları ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Programa Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Gülşen Arslan, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.