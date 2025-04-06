Seydikemer'de Domates Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen domates yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen domates yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
C.K. (25) yönetimindeki 34 HP 9672 plakalı domates yüklü kamyon, Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan kurtarılan sürücü, sağlık ekibince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel