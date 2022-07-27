Seydikemer'de çıkan zeytinlik yangını söndürüldü
Seydikemer ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Seydikemer ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kumluova Mahallesi Etbaşı mevkisindeki otluk alanda başlayan yangın zeytinliğe sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının, otluk alana atılan sigara izmaritinden çıktığı değerlendiriliyor. ???????
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel