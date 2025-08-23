Seydikemer'de 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu biri çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde biri çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karadere mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından biri çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
