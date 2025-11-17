Haberler

Seydikemer'de 304 Konut ve 8 İş Yeri Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yapımı tamamlanan 304 konut ve 8 iş yeri düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. Törende, milletvekilleri ve yerel yöneticiler projeye ilişkin bilgiler paylaştı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde yapımı tamamlanan 304 konut ve 8 iş yeri, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonunda Seydikemer ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki 304 konut ve 8 iş yeri, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. TOKİ konutlarında gerçekleştirilen törene AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Kaymakam Mustafa Dilekli, Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, TOKİ Ege Bölge Müdürü Serdar Sezgin ve ilçe protokolü katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye'ye 150, Seydikemer'e 75 konut ilavesi yapılacağını açıkladı. Otgöz, proje sürecine ilişkin bilgiler de paylaştı.

Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli ise konutların hak sahiplerine teslim edilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederken, Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli de konutların depreme dayanıklı yapısı, çevre düzenlemesi ve sosyal donatı alanlarıyla ilçeye katkı sağladığını belirtti. Akdenizli, projede emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hak sahiplerine anahtarları teslim edildi. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak

Kabine toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Kandilli Rasathanesi Deprem Erken Uyarı Sistemi'nde yeni aşamaya geçildi

Devrim gibi sistem! Yüz binlerce İstanbullunun hayatını kurtaracak
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Efsane sporcunun yuvası tarihe açılıyor

Efsane sporcunun yuvası tarihe açılıyor
Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası

Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı hesapları boşalttı
Kamu ve özel sektöre FETÖ operasyonu! 27 ilde onlarca gözaltı var

Kamu ve özel sektöre operasyon! 27 ilde onlarca gözaltı var
Koltuğu bırakmadan İsrail'e koştu, Eric Adams'tan tartışmalı veda

Eric Adams'tan tartışmalı veda
24 yıllık özlem sona erecek mi? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri

İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Taraftarlar merakla bekliyordu! Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama

Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama
Irmak Ünal kanser mücadelesi sırasında yaşadıklarını paylaştı

Kanserle savaşan ünlü isim son durumunu açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.