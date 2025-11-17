Seydikemer'de 304 Konut ve 8 İş Yeri Hak Sahiplerine Teslim Edildi

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde yapımı tamamlanan 304 konut ve 8 iş yeri, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonunda Seydikemer ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki 304 konut ve 8 iş yeri, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. TOKİ konutlarında gerçekleştirilen törene AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Kaymakam Mustafa Dilekli, Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, TOKİ Ege Bölge Müdürü Serdar Sezgin ve ilçe protokolü katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye'ye 150, Seydikemer'e 75 konut ilavesi yapılacağını açıkladı. Otgöz, proje sürecine ilişkin bilgiler de paylaştı.

Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli ise konutların hak sahiplerine teslim edilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederken, Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli de konutların depreme dayanıklı yapısı, çevre düzenlemesi ve sosyal donatı alanlarıyla ilçeye katkı sağladığını belirtti. Akdenizli, projede emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hak sahiplerine anahtarları teslim edildi. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.