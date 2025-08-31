Seydikemer'de 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu, Güvenlik Dalış Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından 7'si çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.