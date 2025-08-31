Seydikemer'de 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, karadan ulaşımı olmayan bölgede bulunan 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler arasında 7 çocuk da yer alıyor ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu, Güvenlik Dalış Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından 7'si çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel