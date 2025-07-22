Seydikemer Cinayet Davasında Sanıkların Yargılanmasına Devam Edildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu, 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Durkadın K, müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Emine K, Burhanettin Ö. ile Mert A. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Burhanettin Ö, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliyesini talep etti.

Sanık Emine K. cinayeti Burhanettin Ö'nün işlediğini öne sürerek oğlu Mert A. ile kendisinin tahliye edilmesini istedi.

Sanık Mert A. da Eşen Kapalı Cezaevi kabul bölümünde Burhanettin Ö'nün cinayeti işlediği yönünde beyanlarının bulunduğunu iddia ederek cezaevindeki ses ve görüntü kayıtlarının incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Tanık Y.P, sanık Mert A'nın ev taşımasına yardım ettiği sırada suçta kullanıldığı öne sürülen beyzbol sopasını evin malzeme bölümünde gördüğünü anlattı.

Sopayı beğendiğini ve sanıktan kendisine hediye etmesini istediğini dile getiren Y.P, "Mert, sopanın hediye olduğunu söyleyerek bana vermedi, o sırada evde bulunan Burhanettin Ö, 'Bu sopa bana lazım.' diyerek sopayı elimden aldı." dedi.

Burhanettin Ö'nün avukatının talebi üzerine beyzbol sopasının görselleri bulunan kağıtlar, mahkeme başkanınca Y.P'ye gösterilerek teşhis ettirildi.

Otomobil tamircisi tanık Z.E. ise maktul Şaban A. ile sanık Burhanettin Ö'nün müşterisi olduğunu söyledi.

Mahkeme başkanının "Şaban A. seni hiç benim frenlerim tutmuyor diye aradı mı?" sorusu üzerine Zafer E, "Öyle bir konuşmamız olmadı. Şaban kaybolmadan yaklaşık 15 gün önce beni aracının vize bakımı için aradı." cevabını verdi.

Tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanığın da adli kontrolünün sürmesine hükmetti.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Olay

Seydikemer'de kaybolan Şaban A'nın bulunması için ailesi bir televizyon programına katılmış, 13 Mayıs 2024'te Sarıyer mevkisinde Şaban A'nın cesedi bulunmuştu.

Olayla ilgili Şaban A'nın eski eşi Emine K, oğulları Mert ve Mehmet A, arkadaşı Burhanettin Ö. ile eski kayınvalidesi Durkadın K. gözaltına alınmıştı.

Emine K, Mert A. ve Burhanettin Ö, 17 Mayıs'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, Durkadın K. ile Mehmet A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sanıklar, Emine K, Mert A, Burhanettin Ö. ile Durkadın K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.