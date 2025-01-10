Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan YPG'ye operasyon sinyali: Ya Şam ya biz adım atarız

Bakan Fidan beklenen harekatın sinyalini verdi
Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var

Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
Düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatlar artmaya başladı

Şu fırsatçılığa bakar mısınız? Aynı gün fiyatı 500 bin TL yükseldi
İstanbul'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Uzmanların peş peşe uyarıları sonrası İstanbul'da korkutan deprem

Seydikemer Belediye Başkanı, Çalışan Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarıyla Buluştu

Seydikemer Belediye Başkanı, Çalışan Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarıyla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek basının önemine vurgu yaptı. Akdenizli, gazetecilerin yerel yönetimlerin halkla iletişimdeki rolüne dikkat çekti.

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Akdenizli, belediyeye ait sosyal tesiste gerçekleşen etkinlikte yaptığı konuşmada, basının demokrasilerin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu söyledi.

Basının halkın haber almasını sağlayarak toplumu aydınlatan, yönlendiren ve şekillendiren önemli bir güç olduğunu dile getiren Akdenizli, "Yerel yönetim olarak ilçemizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi için yürüttüğümüz çalışmalarda, sesimizi halkımıza duyururken sizlerin emeğinden ve gayretinden büyük destek alıyoruz. Siz ne kadar güçlü ve objektif olursanız, toplum da o kadar doğru bilgiye ulaşır, doğru kararlar alır. Bu nedenle gazetecilik mesleği yalnızca bir iş değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur." diye konuştu.

Seydikemer'in tanıtımında, belediye hizmetlerinin ve projelerinin halka ulaşmasında gazetecilerin büyük rolü olduğunu aktaran Akdenizli, görev süresince ilçede gerçekleşen ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
img

Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
img

Kadıköy'de kıyameti koparan futbolcuyu takımına alıyor
img

Uzun süre sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

Bir belediyeye daha kayyum iddiası! Eş başkanlar gözaltına alındı
Gazzeliler için 'Hepsini öldürün' diyordu, şimdi yanan evi için ağlıyor

"Gazzelileri öldürün" diyordu, acınacak hale geldi
Ofisteki yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı

Yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı
Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı

Uzun süre sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağıyor
Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti

Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti
Denize düşen adamla yardım istediği kadın arasında akıllara ziyan diyalog

Denize düşen adamla bir kadın arasında akıllara ziyan konuşma

Son Dakika Haberleri

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Uzak Şehir 9. bölüm ne zaman yayınlanacak? BUGÜN MAÇ VAR MI? 11 Ocak Cumartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 10 Ocak Kızılcık Şerbeti 83. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! BUGÜN MAÇ VAR MI? 10 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? 11 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 10 Ocak Yalı Çapkını 90. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne ba 2025-MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru son tarih ne zaman, MSÜ başvuru nasıl yapılır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.