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Şehit Polis Memurunun Kuzenine Gözaltı

Şehit Polis Memurunun Kuzenine Gözaltı
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Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeni K.G. (15), sosyal medyada silahlı paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.G.'yi tespit ederek yakaladı. Şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeni K.G. (15), sosyal medyada yaptığı silahlı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraf paylaşan şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin pazartesi günü polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin 15 yaşındaki kuzeni K.G. olduğu tespit edildi. K.G., Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli K.G. hakkında yapılan sorgulamada çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlendi. K.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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