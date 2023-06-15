Seyahat uygulamasıyla aracına aldığı kadının poşetinden uyuşturucu çıktı, hakkında dava açıldı

ERUZURUM'un Aşkale ilçesinde otomobilinin bagajındaki poşet ve turşu bidonunda uyuşturucu hap ve esrarla yakalanıp, tutuklanan Erkan Oti (29) ile yanındaki İran uyruklu Mahdıeh Naroueı Nasab (23) hakkında uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla dava açıldı. Ankara'da oto alım satımı yapan Erkan Oti iddianamedeki ifadesinde Nasab'ı milyonlarca üyesi bulunan popüler yolculuk paylaşım uygulaması üzerinden anlaşıp aracına aldığını, poşet ve bidonların ona ait olduğunu ve uyuşturucudan haberinin olmadığını söyledi. Nasab da Erkan Oti'yi doğrulayarak eşyaları Khaled isimli bir kişinin verdiğini, içinde uyuşturucu olduğunu bilmediğini iddia etti.

Erzurum'un Aşkale ilçesindeki uygulama noktasında güvenlik güçleri tarafından durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada, otomobilin bagajındaki poşet ve turşu bidonlarında çok sayıda uyuşturucu hap ve 628 gram reçine esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Erkan Oti ile yanındaki İran uyruklu Mahdıeh Naroueı Nasab adlı kadın gözaltına alındı. Ankara'da yaşayan Erkan Oti ifadesinde, Ağrı'nın Patnos ilçesinden otomobil satın aldığını, şehirler arası yolculuk yapmak isteyenleri birbirleriyle buluşturup masrafları paylaşmalarını sağlayan seyahat uygulamasından Mahdıeh Naroueı Nasab ile irtibat kurduğunu, Van'ın Edremit ilçesine gidip kadını aldığını ve uyuşturucunun bulunduğu çantanın ona ait olduğunu söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Erkan Oti'nin avukatı Şeymanur Yılmaz ise "Müvekkilim suçsuz yere hala 6 aydır içeride. Müvekkilimin hiçbir yerde parmak izi yok. Daha önce sicilinde ve o anda da kanında, tahlillerinde çıkan hiçbir uyuşturucu madde yok. Ancak sırf o gün yanında olduğu için, o turşu bidonunun içinden çıkan uyuşturucudan sorumlu oluyor. Yer yönünden yetkili mahkeme henüz kesinleşmediği için, müvekkilim belki ilk mahkemede tahliye olacağı yerde hala cezaevinde. Gerek müvekkilim gerekse ailesi bu konudan dolayı oldukça mağdur olmuşlar. Çünkü ticari itibarı da zedelenme tehlikesiyle karşı karşıya, suçsuzluğu kanıtlanacak belki ama bu süreçte yetkili mahkeme belirlenmediği için müvekkilin mağduriyeti maalesef devam etmekte. Bu uygulamalar sıklıkla kullanılabiliyor, müvekkilim turşu bidonu olduğunu zannediyor. Kadın yabancı uyruklu ama müvekkilim kimliğini kontrol ediyor. Kendince tüm önlemleri aldığını zannediyor. Dolayısıyla bu uygulamayı kullananların çok dikkatli olması lazım. Bu tip uygulamalarda karşımızdaki insanları tanımadığımız için gerçekten bir değil iki defa düşünmek lazım" diye konuştu.