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Sevmek istediği köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Ordu'nun Ünye ilçesinde sevmek istediği köpeğin saldırısına uğraşan 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde sevmek istediği köpeğin saldırısına uğraşan 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaledere Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yürüyen Yakup Selim Dağdeviren, bir iş yerinin önünde duran köpeği sevmek için yaklaştı.

Aniden saldırarak çocuğu belinden ısıran köpek, olay yerinden uzaklaştı.

Ailesi tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuğun tedavisine başlandı.

Köpeğin çocuğa saldırdığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

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