Sevince Filmi Vizyona Girmeye Hazırlanıyor

Bülent Çatar'ın yapımcılığını üstlendiği 'Sevince' adlı film, 26 Eylül'de Türkiye'deki sinema salonlarında vizyona girecek. Barış Başar'ın yönettiği film, farklı dünyalardan gelen iki gencin aşk hikayesini anlatıyor.

Filmde "Cem" karakterini canlandıran Hayat Van Eck, Asperger sendromuna sahip bir genci oynuyor. Erbulak ile Erkekli de filmde Cem karakterinin anne ve babasını canlandırıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
