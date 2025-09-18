Sevince Filmi Vizyona Girmeye Hazırlanıyor

Bülent Çatar'ın yapımcılığını üstlendiği "Sevince" adlı film, 26 Eylül'de Türkiye'deki sinema salonlarında vizyona girecek.

Barış Başar'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin senaryosunu Ünal Yeter kaleme aldı.

Başrollerini Hayat Van Eck, Bahar Şahin, Sevinç Erbulak ve Altan Erkekli'nin paylaştığı film, farklı dünyalardan gelen iki gencin aşk hikayesini beyazperdeye taşıyor.

Filmde "Cem" karakterini canlandıran Hayat Van Eck, Asperger sendromuna sahip bir genci oynuyor. Erbulak ile Erkekli de filmde Cem karakterinin anne ve babasını canlandırıyor.