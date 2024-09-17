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Sevim Topal: Oto Sanayinin Başarılı Kadın Ustası

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Bolu'da babasının karşı çıkmasına rağmen oto sanayide çalışan Sevim Topal, 18 yıldır bu sektörde yer alarak becerilerini geliştirdi. Oto tamiri ve yedek parça tedariğinde uzmanlaşan Topal, işini severek yapıyor ve çevresindekilerin takdirini topluyor.

Bolu'da babasının karşı çıkmasına rağmen arabalara olan merakı dolayısıyla oto sanayide çalışmaya başlayan Sevim Topal, işini severek yapıyor.

Çocukluğunda babasının Bolu Küçük Sanayi Sitesi'nde dükkanı olması dolayasıyla arabalara olan düşkünlüğü artan 38 yaşındaki Topal'ın, okuduğu otomobil dergileriyle bu merakı iyice arttı.

Babasına kendisiyle oto sanayide çalışmak istediğini belirten Topal, olumsuz yanıt aldı.

Buna rağmen kararından vazgeçmeyen Topal, ısrarları sonucu 18 yıl önce babasına ait dükkanda çalışmaya başladı.

Kısa sürede esnafın takdirini kazanan Topal, babasına ait dükkanlarda oto tamiri yapan ustalara yardımcı olmanın yanı sıra müşterilere yedek parça tedarik ediyor.

"Hoşuma gittiği için uzun yıllardır sanayide çalışıyorum"

Sevim Topal, gazetecilere, arabalara olan merakının çocuk yaşlarda başladığını belirterek, hoşuna giden bir iş olduğu için uzun yıllardır sanayide çalıştığını söyledi

Topal, babasının ilk zamanlarda kendisinin sanayide çalışmasına karşı çıktığını dile getirerek, "Babam otomobil dergileri alırdı. O dergilere baka baka merak oluştu. 'Sanayide senin yanında çalışmak istiyorum.' dedim. 'Yok. Kız kısmının sanayide ne işi var?' dedi. Beni 2 sene öyle oyaladı, sonra aldı. 'Keşke daha önce alsaydım seni dükkana.' dedi. Öyle başladım." diye konuştu.

Babasına yardım etmek için geldiği oto sanayide 18 yıldır çalıştığını aktaran Topal, "Parça alıp veriyorum. Müşterilere yardımcı oluyorum. Sanayide 4 dükkanımız var. Bu dükkanlarda 180 binden fazla parça vardır. Hepsini de biliyorum." dedi.

Topal, ilk başlarda zorlanmasına rağmen artık her parçanın ne işe yaradığı ve dükkanın hangi rafında olduğunu bildiğini anlatarak, "Ustalara da yardımcı oluyorum. Müşteriler geliyor. Parça soruyorlar, onları buluyorum. Olmayanın ücretini alıp parçayı ertesi gün getirtiyorum. Her şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum." dedi.

İşini severek yaptığını vurgulayan Topal, "Dükkana da alıştım, sanayi ortamına da. Abla-kardeş modunda ilerlediğimiz için hiç sıkıntı yaşamadım. Herkes bana yardımcı oluyor, ben de onlara yardımcı oluyorum. Sanayi esnafı ilk başlarda tuhaf karşıladı. Sonra herkes alıştı. Herkes, 'Ablaya gidin yardımcı olur.' diyor. Orijinal, yan sanayi, yan sanayinin yan sanayisi, hepsini bilirim. Müşteriye de söylerim, orijinali, yan sanayisi, hepsinin fiyatını veririm. Fiyat olarak hangisi uyarsa müşteri onu alıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

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