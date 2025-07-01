Sevilla'da 4. Uluslararası Kalkınma Finansmanı Konferansı Başladı

SEVİLLA, 1 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'nın Sevilla kentinde 4. Uluslararası Kalkınma Finansmanı Konferansı'nın açılış oturumu, 30 Haziran 2025.

Dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kalkınma Finansmanı Konferansı pazartesi günü İspanya'nın Sevilla kentinde başladı. Perşembe gününe kadar sürecek konferansta, hükümet temsilcileri, uluslararası örgütler, finans kuruluşları ve iş dünyasından temsilciler bir araya gelerek küresel kalkınma finansmanı konularını ele alıyor. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua)