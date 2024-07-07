Üye Girişi
Haberler

Sevgilisiyle içki içerken düşen adamın organları bağışlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde sevgilisiyle içki içerken balkondan düşen ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Erdal Karakaş'ın organları, nakil bekleyen hastalara umut olacak şekilde bağışlandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde sevgilisi E.A. (42) ile birlikte içki içerken balkondan düşen ve tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Erdal Karakaş'ın (43) organları bağışlandı. 5 organı, nakil bekleyen hastalara bağışlandı.

Olay, 1 Temmuz günü saat 01.30 sıralarında Doğanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Erdal Karakaş, iddiaya göre sevgilisi olduğu öğrenilen E.A. ile birlikte tek katlı evlerinin balkonunda içki içmeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde dengesini kaybeden Karakaş ve sevgilisi, 2 metre yükseklikten düşüp, yaralandı. Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan çiftten E.A. taburcu edilirken, Karakaş dün sabah beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARI 5 HASTAYA UMUT OLACAK

Ailesinden alınan izinle Erdal Karakaş'ın organları nakil bekleyen hastalara bağışlandı. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nin yönlendirmesiyle Aydın'a gelen ekip tarafından gerçekleştirilen 5 saatlik operasyonla Karakaş'ın kalp, karaciğer, dalak, böbrek ve korneaları alındı. Organlar, nakil bekleyen hastalar için çeşitli illere gönderildi.

Organları başkalarına hayat verecek olan Erdal Karakaş'ın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı ile Doğanköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beyin Ölümü Efeler Aydın Olaylar Hastane Sağlık Güncel Haberler

Fransa'da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar! İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı

Fransa'da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar! İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı

 Ordu ve Muş'ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti

Ordu ve Muş'ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti

 Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Bakmadan Geçme

Zafer Peker kimdir? Zafer Peker Hakan Peker kardeş mi? Zafer Peker kaç yaşında, nereli mesleği ne? EURO 2024 yarı final eşleşmeleri! Süper Lig ne zaman başlıyor 2025? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Temmuz Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Yağız Kaan Erdoğmuş kimdir? Satranç ustası Yağız Kaan Erdoğmuş kaç yaşında, nereli? Fransa seçim kim kazandı? 2024 Fransa seçim sonuçları! Yusuf Can Zeybek kimdir? Yusuf Can Zeybek kaç yaşında, nereli? Sağ kolun omuzdan sol kolun dirsekten aşağısı olmayan Ricardo Ten Argiels'e 2023'te İskoçya'da Dünya Bisiklet Şampiyonası engelli dalında.... Profesyonel boksta hangi sıklette mücadele eden boksör daha ağırdır? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Hangisi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı en fazladır? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir. Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Paris'e ilk kez gelen turistlerin yaşadığı hayal kırıklığı sonucu baş dönmesi görülen, Paris Sendromu adı verilen durumdan en çok hangi ülkeden gelen? Bir yüzücü 25 metrelik havuzda kısa kulvar 200 metre bir yüzme yarışında toplam kaç kez"dönüş" yapar? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı hangi adda bir film yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Jules Verne'nin "Seksen Günde Devrialem" adlı romanı hangi iki karakterin serüvenini anlatır? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir?
CHP lideri Özel: Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız

CHP lideri Özel: Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title