SEVGİLİSİYLE 3 MOTOSİKLET ÇALDI, YAKALANINCA 'PARALARI PAYLAŞIYORDUK' DEDİ - Haberler

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SEVGİLİSİYLE 3 MOTOSİKLET ÇALDI, YAKALANINCA 'PARALARI PAYLAŞIYORDUK' DEDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da 3 motosikleti düz kontak yaparak çalıştırıp çalan Abdullah Ç. ile hırsızlık olaylarında gözcülük yapan sevgilisi Burcu P., yakalandı.

ADANA'da 3 motosikleti düz kontak yaparak çalıştırıp çalan Abdullah Ç. ile hırsızlık olaylarında gözcülük yapan sevgilisi Burcu P., yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir ay içerisinde 3 kişinin motosikletlerinin çalındığını belirtip, şikayetçi olması üzerine çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir şüphelinin park halindeki motosikletleri düz kontak yaparak çalıştırdıktan sonra çaldığını, yanındaki kadın şüphelinin ise gözcülük yaptığını tespit etti. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili çalışmasını derinleştiren ekipler, şüphelinin çeşitli suçlardan 17 kaydı olan Abdullah Ç. (32), gözcülük yapan sevgilisinin ise 7 suç kaydı bulunan Burcu P. (27) olduğunu belirledi. Şüpheli sevgililer, adreslerine düzenlenen baskında gözaltına alındı. Evde ve bahçede yapılan aramalarda ise motosikletler bulunamadı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Burcu P., ifadesinde, 'Paraya ihtiyacımız vardı, çaldık. Sevgilim motosikletleri götürüp satıyordu. Paraları da paylaşıyorduk' dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Ç. ile Burcu P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Güncel, Haberler

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